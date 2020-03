Zusammen ist man weniger allein – aber eben auch genervter

Nun ist man auch als alleinlebender Single zugegebenermassen selten wirklich komplett allein. Wer schlau war, hat Freunde statt WC-Papier gehortet. Die kann man anrufen und nerven wie blöd. Die sollten ja Zeit haben. Und entspannter sein, falls sie in WGs oder mit Partner wohnen. Aber sind sie das wirklich? «Alleinlebende Singles sind nicht per se einsam und nicht alle in einer Beziehung Lebenden sind per se zufriedener. Singles, die gut vernetzt sind, bleiben dies auch in Zeiten von Corona. Menschen in unglücklichen Beziehungen sind möglicherweise noch stärker konfrontiert mit dem, was nicht gut läuft und sich hart anfühlt», so Kneubühler. Hart ist es derzeit also für alle. Habe ich vielleicht sogar Glück gehabt? Am Ende dieser Katastrophe kann mich immerhin höchstens meine gespaltene Persönlichkeit hassen.