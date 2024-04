Die Wege des Herrn sind unergründlich. Warum eine Tupperbox am Mittag einen Mann so schlagartig unsexy macht, habe ich letztens lange versucht zu erörtern. Dabei heisst das: Der Typ hat sein Leben im Griff, der kocht vor, der ist verantwortungsbewusst. Hilft alles nix, schwebt eine Lunchbox in noch so schönen Pianistenhänden – die Erotik verpufft im selbst komponierten Mikrowellendampf.