Wie funktioniert der Grosseinkauf?

Noch vor Kurzem bestand unsere kleine, aber feine Redaktion aus typischen Tageseinkäufer*innen. Wie selbstverständlich eierten wir jeden Tag genervt nach der Arbeit in den Supermarkt – man wollte ja nicht verhungern. Mit einer Ausnahme. Eine Kollegin hatte uns immer wieder dazu aufgefordert, es ihr gleich zu tun und einen Wocheneinkauf zu tätigen. Das spare Zeit, Geld und Nerven. Zudem müsste man sich nicht jeden Tag aufs Neue überlegen, was man abends kochen möchte. Nach ewigem Protestieren – man wüsste ja nicht Tage im Voraus, worauf man letztendlich Appetit hat – gaben wir der Sache aber tatsächlich eine Chance. Natürlich brauchten wir dazu vorab ein kleines bisschen Hilfe von dieser einen Kollegin. Was sie uns riet?