Warum ist Ingwer so gesund?

Ähm, schmecken

Das sollte auf keinen Fall vergessen werden: Neben all seinen heilenden, aufheiternden und verschönernden Eigenschaften ist Ingwer keines dieser gemeinen Arzneimittel, die unser Leben zwar besser machen, aber umso furchtbarer schmecken. Unseren täglichen Bedarf der Wunderknolle können wir ganz einfach mit einem Tee, einem exotischen Curry, köstlichem Sushi oder einer wunderbar herbstlichen Suppe abdecken, in die wir den Ingwer hineinschneiden (Kürbis eignet sich bestens). Falls das oben erwähnte Morphium also noch nicht reicht, um euch so richtig glücklich zu machen: Eine leckeres Menü mit ordentlich Ingwer tut es auf jeden Fall.