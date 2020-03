6 Netflix-Shows, mit denen Quarantäne Spass macht

I Am Not Ok With This

Nö, wir auch nicht. Corona nervt. Allein zu Hause vor sich hinsiechen ebenso wie als queerer Teenager mit einer ausgewachsenen Aggressionsstörung in einem lahmen Kaff in Pennsylvania zu leben. Die 17-jährige Sid ist eine kleine Psychopathin mit übernatürlichen Kräften. Dummerweise hat sie sich in ihre BFF Dina verknallt. Die wiederum hat unnötigerweise einen (klaro) Sportlerfreund, der sie zu oft Babe nennt. Wenn Sid wütend oder traurig wird, bluten Nasen und bersten Wände. Weil Netflix es neuerdings so wunderbar beherrscht, Probleme in eine ansprechende Eighties-Welt zu pflanzen, zeichnen die «Stranger Things»-Macher auch hier den Struggle ums Erwachsenwerden zynisch, herzergreifend und in dezentem Sepia nach.

Wir lieben die Show, weil man als Superhero nicht ständig seine Hände desinfizieren muss.