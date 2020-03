Desinfektionsmittel selbst machen: So gehts

Ob in Apotheken, im Supermarkt oder in der Drogerie: Desinfektionsmittel hat aktuell Hochkonjunktur und ist kaum noch zu bekommen. Natürlich kann man darüber streiten, ob der Komplett-Ausverkauf etwas übertrieben ist – doch kaum etwas schützt so gut vor Viren, wie regelmässiges Händewaschen und Desinfizieren. Was also tun? Die Weltgesundheitsorganisation WHO weiss Rat. Die hat (ursprünglich vor allem für Dritte-Welt-Staaten gedacht) bereits vor 15 Jahren ein Rezept öffentlich gemacht, mit dem man Desinfektionsmittel selbst anmischen kann. Die Zutaten bekommt man ab 18 Jahren in der Apotheke.