Die Regeln bisher

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) versucht, mit einer Informationskampagne aufzuklären und mit Verhaltensregeln für die Bevölkerung vor einer weiteren Ausbreitung des Virus zu schützen. Konkret erklärte uns ein gelbes Plakat bisher: Wascht eure Hände gründlich mit Seife, niest und hustet in die Armbeuge oder – noch besser – in ein Taschentuch und bleibt zu Hause, wenn euch Fieber und Husten plagen. So weit, so gut.