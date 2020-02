Wer das Prickeln im Bauchnabel der Esskultur – dem Brunch – nur auf den Event an sich beschränkt, merkt schnell: Eine überproportionale Menge an Nahrung in Kombination mit Alkohol führt zu einem komatösen Mittagsschlaf. Ja, schade. Man wollte doch noch so viel erledigen und erleben. So feiert man zwar mit ein, zwei Gläsern Champagner die schrecklich wertvolle Zeit ohne Arbeit, knickt dann aber ein. Schon löst sich das, worauf man ursprünglich mal angestossen hatte, in Luft auf: das Wochenende.