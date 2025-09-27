Das sind 10 Tinder-Typen, die wir (leider) alle kennen

Typ 6: Der Hochleistungssportler

Könnt ihr euch noch an «Swissdate» erinnern? In der wahrscheinlich tollsten Sendung, die jemals fürs Schweizer Privatfernsehen produziert wurde, stellten die liebeshungrigen Singles ihre Sportlichkeit beim Inlineskaten unter Beweis. Das war in den frühen 2000ern. Die Hobby-Athleten von heute zeigen sich am liebsten beim Wakeboarden oder Surfen. Dass er sich nicht nur zum Spass bewegt, beweist unser Sportler-Typ mit dem Teilnehmerfoto von seinem letzten Halbmarathon. Eine Unterart des Hochleistungssportlers ist der Fitness-Freak, der die «Ladies» in erster Linie mit Spiegel-Selfies aus der Muckibude gewinnen möchte. Der Outdoor-Freak hingegen brüstet sich mit Gipfelbildern.