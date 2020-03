Den Kopf abschalten

Natürlich ist es richtig, dass die Grenzen geschlossen und Veranstaltungen abgesagt werden. Doch manchmal kann einem der Gedanke an Polizisten an den Grenzübergängen und Kontrollen in Restaurants schon Angst einjagen. Deswegen gilt: Man darf sich auch mal ablenken. Egal ob ihr nun endlich eure Steuern erledigt, das Buch lest, das schon so lange auf eurem Nachttisch liegt, oder einfach meditiert – für einige Minuten oder Stunden den Kopf abzuschalten, ist Self Care und genauso wichtig, wie informiert zu bleiben.