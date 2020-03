Ist das Meghan Markles Beauty-Geheimnis?

Die Regentropfen spiegeln sich wie Glitzer-Partikel im Scheinwerferlicht des Autos, Meghan und Harry stehen schützend unter einem Schirm. Sie sehen sich über beide Ohren strahlend an und könnten nicht glücklicher sein. Die Szene ist fast zu perfekt – als wäre sie einem Hollywood-Musical entsprungen. Es ist einer ihrer letzten Auftritte als offizielle Royals und wir haben nur eine Frage an Meghan: Wie kann man bitte so flawless sein? Möglicherweise steckt mehr dahinter als sündhaft teure Produkte – habt ihr schon mal was von «Gratitude» als Schönheits-Booster gehört?