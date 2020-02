Vorbereitung is key

Das Make-up sieht nur dann schön aus, wenn ihr auch eine gute Basis schafft. Das heisst: Das Gesicht gründlich reinigen, einen Toner verwenden (der verfeinert die Poren) und eine intensive Pflege benutzen. Anschliessend könnt ihr euch zwischen einer leichten Foundation oder einer BB-Cream entscheiden – je nachdem, was eure Haut an diesem Tag an Abdeckung benötigt.