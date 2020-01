Angefangen hat der Trend mit Brow-Gels. Die mussten wir uns abends zwar wieder aus dem Gesicht waschen, halfen uns aber immerhin tagsüber dabei, die Härchen in der gewünschten Form zu halten. Ein Trick, mit dem optisch ganz einfach zusätzliches Volumen geschaffen werden kann. Brow Lamination hält diesen Effekt jetzt dauerhaft in Stand, ganz ohne ständiges Gel-Auftragen oder -Abwaschen. Ähnlich wie beim Wimpernlifting oder der guten alten Dauerwelle «zwingt» eine Fixier Lotion eben ab sofort auch unsere Augenbrauen in Position.