Aus Holz: Ist sie aus Holz und/oder echten Wildschweinborsten müsst ihr ein wenig mehr beachten als bei anderen Materialien. Nachdem ihr euer Tool zuvor gründlich von allen Haaren befreit habt, sollte alle ein bis zwei Monate ein mildes Shampoo ins Spiel kommen. Ähnlich wie bei eurem Haar wascht ihr Verschmutzungen damit einfach aus. Reicht das noch nicht aus, erreicht ihr hartnäckigen Schmutz gut mit einer Zahnbürste. Am Ende legt ihr den Strähl mit den Borsten voran auf einen wasserfesten Untergrund und lasst ihn dort vollständig trocknen. Aber Achtung: die hölzerne Rückseite während des Vorgangs möglichst wenig befeuchten und sie am Ende lieber mit etwas pflegendem Öl einreiben – so habt ihr schön lang etwas von ihr.