Pinterest verrät die grössten Beauty-Trends 2020

Könnt ihr euch noch an das Millennium erinnern? Zur Jahrtausendwende war die Welt besessen vom Weltall und der schillernden, strahlenden Zukunft, in der wir fliegende E-Autos über die Strassen navigieren und in futuristischen Luxusappartements leben würden. Die passende Beauty-Attitude zum Setting: goldener Roll-On-Lidschatten, Haarmascara und Bodyglitter. Und auch wenn der Teil mit den Autos und Edel-Wohnungen bis heute nicht zur Realität geworden ist – aus Beauty-Sicht gingen die 2000er in die Geschichte ein.