10 Beauty-Tools, auf die wir schwören

Ich würde jetzt nicht soweit gehen, meine Augenbrauen als unkontrollierbaren Wildwuchs zu bezeichnen, aber hier und da mal die Pinzette anzusetzen, trägt schon dazu bei, in meinem Gesicht für etwas mehr Ordnung zu sorgen. Meine Vorliebe gilt weder der Strenge von Cara Delevingnes gewaltigen Tempelbögen, noch der Irritation, die Pamela Andersons Striche in der Gesichtslandschaft der Neunziger ausgelöst hat. Auch Frida Kahlos unantastbare Einheit prominent in Szene gesetzt zwischen Stirn und Augenlidern empfinde ich als wenig anziehend. Ich hab’s gern natürlich, aber geordnet und sauber im Abschluss. In diesem Sinne: Be the brow you want to be!

Katrin Montiegel, Textchefin