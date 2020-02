Die natürliche Alternative zum Microblading

Kaum ein Beauty-Trend ist aktuell so gefragt wie die markante Augenbraue und der No-Make-up-Look. Tja, blöd nur, wenn man nicht von Natur aus mit einer buschigen und vor allem dunklen Braue gesegnet ist. In solchen Fällen malen die meisten von uns ihre kleinen Härchen nämlich Tag für Tag ein paar Nuancen dunkler – und dahin ist der angestrebte «Bare-Face-Look». Spätestens, wenn wir die mühsam aufgepinselte Farbe abends dann wieder aus dem Gesicht waschen, überkommt uns die Wut: Wo zur Hölle sind die Brauen hin? Natürlich sind die noch da – nur eben so hell pigmentiert, dass man sie ungeschminkt kaum erkennt.