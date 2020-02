Wie ist es, obenrum zum Silberfuchs zu werden?

«Mit 14 habe ich mir den ersten Topf Farbe in die Frisur geschmiert. Aubergine hiess der wunderbare Ton, der meine natürlich braun-roten Haare (nicht auf die schöne Art) in ein interessantes Nachtschattengewächs verwandelte. Seither bin ich dem Färben treu geblieben - das sind immerhin auch schon bald ein paar Dekaden.

Mit Mitte 20 traf mich die Genetik. Ich tendiere zu früher Ergrauung. Auch hier - leider nicht auf die schöne Art. Inzwischen mit Anfang 40 trage ich eine Art Stinktier-Prägung auf dem Kopf. Bei Männern heissen die «graue Schläfen». Mag ich nicht. Deshalb färbe ich munter weiter und nerve mich und meinen Hair Stylist grausam. Denn: So alle sechs Wochen verwandle ich mich in ein Streifenhörnchen und weil ich nie Zeit habe, professionell nachfärben zu lassen, schmier ich mir immer wieder einen neuen Topf Farbe in die Spitzen.

Ich bin wie eines dieser alten Häuser, in dem über die Wände über die Jahrzehnte hinweg immer mal wieder drüber tapeziert wurde. Irgendwann reisse ich alle Tapeten runter. Dann sehen wir, was sich drunter versteckt.

Hat sich das Stinktier vielleicht in eine Einhornmatte verwandelt (ich rede nicht vom bunten Horn logischerweise, sondern vom weissen Fell), dann bleib ich gern dabei. Aber eben, mir fehlt die Zeit.

Kleiner Nachtrag: Meine Haare haben mir das Gefärbe bis jetzt nicht übel genommen. Stolz darf ich verkünden: Mir ist erstaunlicherweise noch nie auch nur ein einziges Haar abgebrochen und ich hatte noch nie in meinem Leben Spliss.»

Bettina Bendiner, Redaktionsleitung mit (noch) dunklem Haar