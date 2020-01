Was eure Frisur betrifft, haltet ihr euch in den letzten Jahren eher an das Jennifer-Aniston-Prinzip? Dann sagen wir es euch lieber gleich – kurz und schmerzlos: Veränderung muss her. Denn auch, wenn ein bestimmter Look über Jahrzehnte bequem und problemlos funktionieren mochte, schliesst das nicht automatisch aus, dass ein anderer Schnitt nicht vielleicht noch mehr aus euch rausholen könnte. Also los, wagt den Schritt aus eurer Komfortzone! Ruft euren Lieblings-Coiffeur an und wagt es frisch zum Jahresbeginn, euch von ein paar Zentimetern eurer Haarpracht zu verabschieden. Mit welcher Frisur ihr in Zukunft besonders modisch unterwegs seid? Wir präsentieren: