Bella Hadid trägt die Trend-Frisur 2020

Klare Vision, klares Ziel, klarer Haircut – 2020 sind wir uns unserer Sache sicher. Wir wissen, was wir wollen, gehen keine Kompromisse ein und bringen das auch mit der Frisur zur Geltung: 2020 dominiert der Bob als Blunt Cut – also scharf geschnitten, ohne Wenn und Aber. Für gewöhnlich machen abgeschrägte Kanten und leichte Stufen den klassische Bob aus; genau das, was beim Blunt Cut tabu ist. Wir wollen jetzt eine glatte, exakt geschnittene Länge – eine eindeutige Sache eben!