Sich wahnsinnig an dem Stück Kuchen am Nachmittag erfreuen und ein totales High davon bekommen, wenn man einen alten Freund zufällig auf der Strasse trifft – eine Vorstellung, die natürlich schön ist, in der Realität aber kaum noch jemand als besonders empfindet. Schuld an der Gleichgültigkeit ist laut Forschern im Silicon Valley die übertriebene Ausschüttung von Dopamin. Aber Moment mal, sorgt der Botenstoff im Gehirn nicht eigentlich für das Gegenteil, sprich für Glücksgefühle?