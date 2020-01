Diese Fehler macht ihr beim Entwirren eurer Haare

Aber nicht so schnell. Wer glaubt, er könne die haarige Unruhe in wenigen Sekunden bewältigen, der sei gewarnt. Viel eher steht ein mühsamer Kampf bevor, der zum Haare ausreissen ist (bitte nicht wörtlich nehmen!). Darum geht behutsam an die Sache ran und macht nicht die Fehler, an denen schon so manches Haar sein Leben verlor. Wir erklären, was ihr beim Entwirren vermeiden solltet und wie der Kampf ohne Haarausfall endet.