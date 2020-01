Doppelt hält besser

3 Gründe, warum wir jetzt zwei Haarfarben brauchen

Nur eine Haarfarbe? Ähm, so 2019. Und jetzt kommt uns bloss nicht mit Highlights oder Strähnchen. Wer wirklich was auf sich und sein Haupthaar hält, lässt sich einen Kontrast in die Frise pinseln, der sich gewaschen hat.