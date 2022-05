Wer stöbert auch zum Umfallen gerne in den alten Fotoalben auf dem Estrich, voll mit Bildern von unserem Mami in ihren Zwanzigern? Früher mögen wir über ihre Looks aus weiten Hemden und Karottenjeans noch arrogant den Kopf geschüttelt haben (wir waren jung und wussten es nicht besser) – dafür wünschen wir uns heute, wir hätten jedes einzelne Teil selbst in unserem Kleiderschrank. Am Muttertag selbst ist Stibitzen natürlich ein No-Go. Ein pompöser Blumenstrauss, Mamis Lieblingsschoggi oder ein selbst gebackener Kuchen erhöhen die Chancen, dass wir demnächst mal eines der heiss begehrten Vintage-Stücke mit nach Hause nehmen dürfen, aber exponentiell. Wir empfehlen Ausschau nach folgenden Trends zu halten: