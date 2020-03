Hailey Bieber und ihre Liebe für Ton-in-Ton-Looks

Ganz egal, ob turtelnd mit Ehemann Justin unterwegs, oder mit einem grossen «Iced Latte» in der Hand die Strassen von LA überquerend, Hailey Biebers Looks sind immer on point – von Kopf bis Fuss. Für sie besonders typisch: Ein Crop-Top zu Baggy Jeans oder ein oversized Pullover über Leggings oder Shorts. Die passende Sonnenbrille und der natürliche Glow dürfen logischerweise auch nie fehlen.