Nun kann man von Justin Biebers Musik halten, was man will. Als «Yummy» am 3. Januar 2020 released wurde, fanden das erst mal alle bescheiden. Eintönig und so. Die Autorin hielt vorerst den Mund, denn sie kennt Justins Potenzial schliesslich seit Anbeginn seiner Karriere. Inzwischen kreischt jedes Redaktionsmitglied «Yeah, you got that yummy, yum», wenn es darum geht, alle zum Wippen zu bringen. Und was den Look des Kanadiers angeht, werden inzwischen auch die rot, die erwachsene Männer gut finden.