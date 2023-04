Welche (Sonnen-)Brille passt zu welcher Birne?

VIU Brillen werden in der Schweiz designt und in einem italienischen Familienbetrieb in den Dolomiten und auf der japanischen Insel Honshu handgefertigt. Scandi-Girl Lotta Levante wünschte sich vom Eidgenossen ein Gestell, das sie sowohl im Büro als auch bei einem Dinner tragen kann. Voilà: ein Rahmen in hellem Horn – der ihrer eckigen Kopfform eine schöne, natürliche Kontur verleiht.