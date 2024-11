Ein rundes Gesicht braucht ...

... Volumen! Grosse, grob gestrickte Mützen mit möglichst dicker Krempe und Zipfel am Oberkopf verlängern das Gesicht optisch und halten einem etwas volleren Wangenbereich die Waage. Finger und Haare weg von engen Modellen, die tragen bloss zusätzlich auf. So sind Beanies, die auf dem Haaransatz sitzen oder tief in die Stirn gezogen werden können, perfekt.