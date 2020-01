3 Schmuck-Trends, die im Frühling gross rauskommen

Die Sonnenstrahlen fühlen sich wärmer an, die Luft ist mit dem Duft der ersten Blumen getränkt und unsere Stimmung nimmt langsam, aber sicher wieder Farbe an – richtig erkannt, wir reden vom Frühling! Könnt ihr es auch kaum erwarten? Mit verspielten, bunten Ketten und Ohrringen holen wir die schöne Jahreszeit schon jetzt in unser Leben. Krokusse, Tulpen und Primeln blühen an unseren Ohren, Handgelenken und Hälsen – symbolisch, natürlich. Und bitte keine bescheidene Zurückhaltung: Je bunter und grösser die Schmuckstücke sind, umso glücklicher machen sie.