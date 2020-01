2020 hüllen wir uns in die Trendfarbe Salbei

Trends kommen, Trends gehen. Und so ist das, was im Sommer noch kräftig nach Zitrusfrucht roch, inzwischen ein Kräutergewächs geworden. Gemeint ist Salbei. Und der wird – ja, wir prophezeien – in diesem Jahr als eine der meist getragenen Farben in die Geschichte eingehen. Neben diverse Influencern gab uns vergangene Woche auch Dream-Couple Zigi (liebevolle Namensverschmelzung des Models Gigi Hadid und Musiker-Boyfriend Zayn Malik) einen unübersehbaren Hinweis darauf. Im dezent grünen Partnerlook spazierten die Wieder-Verliebten zur Geburtstagsfeier des Sängers. Wem das pastellige Grün besser steht? Es herrscht Gleichstand.