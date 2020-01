Ärgerlich wird es nur dann, wenn man das Luxus-Piece, für das man selbst mal ziemlich tief in die Tasche gegriffen hat, nicht weiterverkauft bekommt. Um eine Fehl-Investition in der Mode zu vermieden, hat uns die virtuelle Suchmaschine Lyst eine Auflistung der sieben Teile erstellt, um die sich auf dem Secondhand-Markt am meisten gerissen wird. Um die zu bestimmen, hat die Website die Nachfrage von sechs Millionen Artikeln auf 12'000 Onlineshops, sowie die Daten von Vintage-Luxus-Plattformen analysiert und ausgewertet.