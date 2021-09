Wie hygienisch ist Secondhandmode?

Am 25. September ist Secondhand Day – und damit eine gute Gelegenheit, um sich zu vergegenwärtigen, dass wir in der Westlichen Welt oft masslos konsumieren und damit wertvolle Ressourcen verschwenden. Besonders, wenn es um Mode geht. Gemäss einer UBS-Studie landen von den jährlich 100 Milliarden verkauften Kleidungsstücke mehr als die Hälfte innert einem Jahr auf der Müllhalde oder in einer Verbrennungsanlage. In den USA werfen Frauen 60 Prozent ihre neuen Kleider weg, ohne dass sie sie nur ein einziges Mal getragen haben. Tragisch, oder?