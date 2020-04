Was unser Land in diesen Wochen erlebt, wird in die Geschichtsbücher eingehen. Die ausserordentliche Lage fordert viele von uns bis aufs Äusserste. Einige müssen enorme wirtschaftliche Schäden verkraften, andere trifft die Krise auch gesundheitlich. Wir müssen darum weiterhin zusammenstehen. So wie wir es bis jetzt getan haben. So werden wir gestärkt aus der Krise heraustreten können und unsere wirtschaftliche Stärke möglichst bald zurückerlangen. Unbestritten: Noch lange werden wir über diesen Frühling 2020 sprechen, sei es mit Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz, sei es mit Nachbarn im Quartier, sei es in der eigenen Familie.