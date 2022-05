«Fashion man, it’s my life!», erzählt Billie Eilish im Interview mit der Vogue. Stolz präsentiert die 20-Jährige ihr Met Gala Outfit: massgefertigte vegane Gucci Schuhe, Vintage Schmuck und alles aus Materialien, die Gucci schon mal verwendet hat. Quasi «thrifted for the met», wie ihre Interviewpartnerin Emma Chamberlain ergänzt. Früher habe die Amerikanerin ständig in Second Hand Läden rumgehangen, komische Stoffe gekauft und sogar selber neue Kleidung designt. Sie war wirklich gut im «thrifting». Doch auch ein Pop-Star wie sie musste sich die Know-How's für das «Thrift Shopping» zuerst aneignen. Wie Billie selber zugibt, ist es einerseits ein sehr zeitaufwendiges Hobby und andererseits braucht man definitiv gutes Gespür für die versteckten Schätze. Hier die besten Tipps und Tricks für einen erfolgreichen Besuch im Second Hand Shop.