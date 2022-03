Über Umwege fand der Trenchcoat dann seinen Platz in Filmen wie «Casablanca» oder «Breakfast at Tiffany's». Ab diesem Zeitpunkt sah man den klassisch cremefarbenen Mantel dann auch auf den Laufstegen, die zu seiner festen Heimat wurden. Jedes Jahr aufs Neue präsentieren diverse Designer*innen den Trench in immer neuen Ausführungen, wobei er nie an Popularität einbüsst – im Gegenteil: 2022 wird gezeigt, wie extravagant, modern und zeitgemäss der Mode-Trend noch immer wirkt. Auf Überraschungen darf man sich freuen, siehe die Rückenansicht von Burberry (Bild 2 in der Slideshow):