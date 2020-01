Keine Macht dem (sichtbaren) Achselschweiss

Deo richtig anwenden

Soll die Schweissproduktion eingedämmt werden, hilft ein Antitranspirant zuverlässig. Das macht seine Arbeit am besten, wenn es bereits abends vor dem Schlafengehen aufgetragen, am Morgen abgeduscht und anschliessend noch einmal nachgelegt wird. So hat es über Nacht genügend Zeit, seine Wirkung zu entfalten und unterstützt uns den ganzen Tag über.