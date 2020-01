Ihr vollendet abgeschmeckter Look, mit dem sie nach sechs Wochen aus den Weihnachtsferien zurückkehrt, ist wie aus einem Guss – als würde er uns lauwarm die Kehle hinabgleiten. So begleitete sie Prinz Harry beim Besuch bei Kanadas High Commissioner Janice Charette in einem schimmernden mokkabraunen Satinrock, einem zarten Rollkragenpullover in Nougat, einem Camel-Mantel in einem Toffee-Ton und Pumps mit optischem Röst-Aroma. Dazu fiel sinnlich das kaffeebraune Haar über die Schultern.