Dürfen wir vorstellen: Der Gentleman

Mit ihm liegt man niemals falsch und jede von uns sollte schon mal einen gehabt haben. Es lohnt sich: Er ist meist dezent gebräunt, ist scharf geschnitten, aber dennoch mögen wir es gerne gross. Seine Abgründe (man sieht ihn durchaus ab und an in Lack und Leder) verzeihen wir ihm nur zu gern. Steht ihm nämlich auch. Genauso wie ein bisschen Farbe. Der Gute ist ein Allrounder, der jeder Frau schmeichelt.