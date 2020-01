11 Spartipps, mit denen wir das neue Jahr beginnen

In der Theorie: am Sport sparen

Gym-Abos sind teuer. Vor allem fancy Pilates- und Yogastunden reissen einem riesige Löcher in den dünnen Geldbeutel. Theoretisch hätten wir hier im Büro ein Fitnessstudio. Gehe ich hin? Nö. Theoretisch habe ich einen Sportplatz direkt vor der Haustür. War ich da jemals? Einmal, um in Teenie-Manier eine unnötige Flasche Wein zu trinken. Theoretisch führt nebenan ein schöner Weg am Fluss entlang in den Wald. Bin ich den irgendwann entlang gejoggt? Natürlich nicht. Wenn man vernünftig wäre, würde man das alles nutzen und hätte sehr viel mehr Geld übrig. Nun bedingt das jeder Menge Disziplin. Feste Kurse und Trainer nehmen einem die ab. Im Tausch gegen ein paar Scheine fliegen einem halt auch die Bauchmuskeln schneller zu. Hmm. Ich überleg dann noch ein bisschen.

Linda Leitner, stv. Channel-Leitung Style / Body & Health