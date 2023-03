Anprobieren

Als nächstes wird sich einmal quer durch alles probiert, was da zum Vorschein gekommen ist. Kleiner Tipp: Am besten kann man sich entscheiden, wenn man gleich ein ganzes Outfit beurteilt. Ein T-Shirt wirkt zu Socken und Unterhose eher semi-vorteilhaft. Apropos Unterhose: Die Wäsche während des Probierens sollte weder einschneiden, noch unschön hervorblitzen. Bereit? Folgende Fragen gilt es zu beantworten: Wann habe ich das zuletzt getragen? Steht es mir? Passt es überhaupt? Und natürlich: Gefällt es mir noch? Alles, was länger als 6 Monate nicht getragen wurde, wird voraussichtlich auch in den nächsten 6 Monaten nicht getragen. Auf eine der anderen Fragen lautete die Antwort ebenfalls «nein»? Weg mit dem Teil. Ja, das gilt auch für die Jeans, die «nach der nächsten Diät ganz bestimmt wieder passt». Kauft eine neue. In der richtigen Grösse.