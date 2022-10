All-Black-Looks sind mehr als ein Halloween-Kostüm

Unter dem Schleier der Nacht: Schwarz ist eine Universalwaffe

Da Schwarz nicht als Farbe gilt, dreht es nicht am ewig rotierenden Trendkolorit-Rad mit. Schwarz ist seit jeher da und wird nie gehen. Weil: es immer geht. So gibt es niemanden, dem Schwarz nicht steht. Da es unter Vampiren zum guten (und einzigen) Ton gehört, wissen wir, dass niemand dafür zu blass ist. Es schmeichelt ausnahmslos jedem, unabhängig von Teint und Augenfarbe. Dass der gemeine Vampir stets zum Sterben gut aussieht, beweist, dass ein beispiellos stimmiger Look komplett ohne eine andere Farbschattierung auskommt. Langes Kombinieren? Wer nicht angesichts der vielen Möglichkeiten zu Staub zerfallen will, bleibt bei all black. Und fliegt damit immer richtig.