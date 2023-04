Ann-Sofie Johansson: Mugler fühlt sich gerade richtig an. Es ist ein Haus, das schon lange auf unserer Wunschliste stand, da jeder von uns bei H&M beeindruckt davon war, was Casey durch die Wiederbelebung des Hauses geschaffen hat. Wir waren auch fasziniert vom aktuellen globalen Enthusiasmus für die 80er- und 90er-Ikonen. Und von der Art, wie junge Menschen Inspiration in der Vergangenheit suchen. Casey hat so viel Respekt vor dem Erbe der Marke und vor allem, wofür Thierry Mugler stand – Inklusion, Geschlechtsfluidität, Empowerment, Body-Positivity und Sexiness.