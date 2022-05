5 Tricks für mehr Platz im Koffer

Kennt ihr die Menschen an der Sicherheitskontrolle, deren Koffer-Inneres aussieht wie aus einer Werebanzeige von Marie Kondo? Perfekt geordnet, elektrische Geräte in einem Extrafach und massig Restplatz im Reisegepäck – im Prinzip das Gegenteil von dem, was das Flughafenpersonal gleich in unserem Koffer zu Gesicht bekommen wird. Nun, den Zaubertrick dieser mysteriösen Reisenden konnten wir leider nicht herausfinden. Unsere Tipps helfen aber in jedem Fall, den Status Quo gehörig zu verbessern. So passt in diesem Jahr endlich alles in euren Koffer.