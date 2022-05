Wenn die Temperaturen sommerliches Ausmass annehmen und die Tage wieder länger sind, haben wir nur eins im Sinn: Raus in die Wärme, rein ins Wasser – ob in der Badi oder am Beach. Parallel mit diesem Wunsch/Drang steigt in uns ein weiterer auf: Ein neuer Bikini muss her. Und da die Saison 2022 eine ganze Reihe erfrischender Bademodetrends hervorbringt, wird es höchste Zeit, sich mit seinem leichtfüssigen Sommer-Ich zu beschäftigen. Ob Triangel-Top oder glänzender Satin-Bikini – bei diesen 5 Trends ist für alle etwas dabei.