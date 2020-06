Die 10 schönsten Seen der Schweiz

Vierwaldstättersee bei Stansstad/NW

Als Innerschweizerin hängt mein Herz natürlich an «meinem» See. Er ist mein erweitertes Badezimmer im Sommer. Mit seinen vielen Becken bietet er rund 150 Kilometer «Küste», die Auswahl an Badeplätzen ist also riesig. Zum Segeln ist der Urnersee mein Lieblingsbecken, weils immer Wind hat und die Kulisse spektakulär wild und dramatisch ist. Mein Bade- und Abhänger-Hotspot aber liegt in Stansstad, am General-Guisan-Quai. Hier hats Bäume, Bänke, Parkplätze und echt genug Platz zum Picknicken und Sonnenbaden mit korrektem Corona-Abstand. Beim kleinen F&B-Foodtruck sind Drinks, Wein, Kafi und die leckeren Gasparini-Glacés zu haben, die das Badeglück perfekt machen.

Anita Lehmeier, Senior Textchefin Style