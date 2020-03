Erwischt: Kylie Jenners Looks sind eiskalt kopiert

Wenn 165 Millionen Menschen (Tendenz steigend) unermüdlich verfolgen, was man den lieben langen Tag so treibt, dann muss man schon ganz schön was auf dem Kasten haben, richtig? Hmm, kann sein. Oder man ist einfach richtig gut im Kopieren. Kim K haben wir ja schon enttarnt, die schaut für ihre vor Likes brennenden Looks gerne bei Supermodel Naomi Campbell ab. Und auch Schwester Kylie, ihres Zeichens jüngste Milliardärin der Welt und Make-up-Mogul, hat ganz offensichtlich eine persönliche Stilikone. Scrolled man so durch Kylies Feed, wimmelt es da nämlich nicht nur vor Kurven und Lip Kits, sondern auch vor Outfis und Posen, die uns verdächtig bekannt vorkommen. Warum? Weil Queen Bey persönlich die alle auch schon so getragen, genailed und geposted hat.

Glaubt ihr nicht? Unsere Galerie liefert die Beweise.