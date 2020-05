Plötzlich haben wir Angst vor dem Quarantäne-Ende

Schluss mit FOMO

Dann kam der Cut. Seitdem das Coronavirus die ganze Welt unter seiner Fichtel hat, ist nämlich nirgends mehr viel los. Es ist Schluss mit Veranstaltungen und Partys, Schluss mit Reisen, Schluss mit Brunch und Dinner in Restaurants. Nur die Kardashian-Jenners, die gibt es immer noch zur Genüge im Netz. Und was sollen wir sagen: Nach anfänglichen Zusammenbrüchen, Panik vor der Einsamkeit und Langeweile haben wir uns ein wenig an die Situation gewöhnt. Ganz offensichtlich können wir sehr wohl mal ein paar Monate daheim verbringen, wenn es denn sein muss. Immerhin entgehen wir so auch jeder Menge Unannehmlichkeiten, die uns draussen, im normalen Leben, erwarten würden. BHs zum Beispiel. Smalltalk mit Fremden. Dem Struggle damit, tagtäglich sozial akzeptabel auszusehen, die Haare zu kämmen, mit Kunden zu telefonieren oder – Gott bewahre – Jeans zu tragen. FOMO war dabei in der letzten Zeit nie angesagt. Es gab ja überhaupt nichts zu verpassen. Irgendwie beruhigend …