Als Hedi Slimane im September letzten Jahres in Paris seine Frühling-/Sommer-Kollektion für Celine zeigte, liess er seine Anhänger in eine Zeitkapsel steigen: Man rauschte gemeinsam ins Jahr 1974 – als der Luxusbrand eine Sehnsuchtsdestination für die französische Bourgeoisie war. Was einem folglich auf dem Laufsteg entgegenkam, waren nonchalante French-Girl-Looks, einmal durch die Seventies gewirbelt, angereichert mit Trensen-Details an den Accessoires und – einer Prise Streetwear. Das Jeans-Modell, das Kreativdirektor Slimane ausschliesslich zeigte, brüllte den Slogan «Freiheit den Beinen» durch die französische Hauptstadt, war nicht einfach bloss eine Schlaghose, sondern in Baggy-Manier schon am Oberschenkel ausgestellt. Sie war weit am Bein, aber oben eng genug geschnitten, um dennoch den französischen Knackpo in Szene zu setzen.

Voilà, die Wide Leg Jeans à la Celine!