Es soll ja Leute geben, die im Home Office noch nicht komplett verwahrlost sind. Die echte Hosen tragen, sich morgens die Haare kämmen und Schmuck anlegen. Die drinnen nicht nur in ranzigen Pantoffeln rumlungern, sondern auch mal Schuhe anziehen, in denen man theoretisch vor die Tür könnte, wenn man müsste. Ihr wisst schon, zum stilvoll Mehl hamstern zum Beispiel. Es soll auch Leute geben, die all das nur inszenieren. Für Social Media. Damit alle anderen denken, man hätte sein Leben voll im Griff. Dann macht man kurz ein Bild seiner Füsse, an denen ernstzunehmende Schuhe stecken. Was danach passiert, spielt keine Rolle.