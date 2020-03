Optisch verwahrlosen? Nicht in diesen Looks

Mit gemütlichen Jogginghosen, Hoodies und dem geliebten Schlabber-Shirt ist es ja so eine Sache. Sitzt man im Office, gibt es kaum eine schönere Vorstellung, als die Büro-Klamotte gegen genau das einzutauschen. Hockt man allerdings tatsächlich schon tagelang in der gemütlichen Loungewear-Uniform am Schreibtisch, fühlt man sich rasend schnell wie jemand, der sein Leben nicht im Griff hat. Jaja, schon klar, wir werden uns jetzt kaum genauso detailverliebt kleiden wie im Büro. Aber: Gemütlich geht auch anders.